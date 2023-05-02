«Это у меня хобби»: мастерица из Дагестана более 40 лет жизни отдала созданию «поющих» клинков

«Дело мастера боится», а необработанный металл — Джавгарат Магомедкадиеву. Эта хрупкая женщина из дагестанского села Харбук более 40 лет занимается кузнечным делом.
Джавгарат трудится практически без отдыха. Будущий клинок нужно обжечь в огне, выточить, отшлифовать и обязательно сделать гравировку. Сейчас она занимается изготовлением сабли к 100-летию аварского поэта Расула Гамзатова.
Любовь к металлообработке у мастерицы появилась еще в раннем возрасте: ее бабушка и дедушка создавали работы из серебра. Джавгарат решила продолжить семейное дело.
Начинала она с ковки небольших изделий – пуговиц и колец. Набравшись опыта, мастерица перешла к освоению более сложной ковки.
«Я начала заниматься кузнечным делом, делать кинжалы и маленькие карманные ножи. Художественному комбинату сдавала раньше, делала их до войны. После 90-х распалось все, и я начала дома заниматься этим же ремеслом», — рассказала Джавгарат.
Вскоре женщина забеременела, и совмещать любимое занятие и домашние обязанности стало тяжело. Но со временем дети подросли, стали помогать по дому, и мастерица вновь вернулась к любимому делу.
В коллекции умелицы есть кинжалы из дамасской стали и японское оружие. Но самое интересное, что ее клинки «живые». Если ударить, например, по мечу, можно услышать, как он поет. У оружейников считается, что ковать поющую сталь – высшая степень мастерства.
Работы дагестанской умелицы пользуются популярностью по всему миру: ее кинжалы отправляют в Турцию, Сирию и Америку.