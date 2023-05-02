«Это у меня хобби»: мастерица из Дагестана более 40 лет жизни отдала созданию «поющих» клинков

В коллекции умелицы есть кинжалы из дамасской стали и японское оружие. Но самое интересное, что ее клинки «живые». Если ударить, например, по мечу, можно услышать, как он поет. У оружейников считается, что ковать поющую сталь – высшая степень мастерства.