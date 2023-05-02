Британские власти не пригласили лидеров России и ряда других стран на коронацию Карла III

Президент России Владимир Путин и еще несколько глав государств не получили приглашение на коронацию британского монарха Карла III. Об этом говорится в материале агентства Reuters со ссылкой на источники.
Торжественная церемония должна состояться 6 мая 2023 года. При этом официальный Лондон не пожелал видеть на мероприятии главу Кремля, а также белорусского лидера Александра Лукашенко и его иранского коллегу Эбрахима Раиси.
Без приглашения остался и президент Мьянмы. В настоящее время эту должность временно занимает генерал-лейтенант Мьин Шве.
Ранее английская принцесса Анна высказалась в поддержку существования монархии в Соединенном королевстве. По ее словам, данный институт власти позволяет сохранять стабильность в стране.