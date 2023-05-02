Польшу превратили в площадку для проведения крупнейших военных учений НАТО в 2023 году — Anakonda-23. Маневры продлятся около двух недель.
Начиная со 2 мая колонны военной техники будут перемещаться почти по всей территории республики. Участниками учений стали 12 тысяч польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из США и других стран-членов Североатлантического альянса.
Утверждается, что учения Anakonda-23 были запланированы заранее. По данным оперативного командования ВС Польши, они проводятся «в соответствии с программой обучения» солдат республики на 2023 год, пишет радио Sputnik.
Североатлантический альянс никогда не примет в свой состав Украину, поскольку и без дополнительных обязательств имеет возможность «использовать ее в полном объеме». Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.