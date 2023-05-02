Артист Валерий Баринов рассказал ФАН об особой мужской харизме актера Михаила Жигалова

Актер театра, кино и дубляжа, актер московского театра «Современник», заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов родился 2 мая 1942 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Валерий Баринов.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с Жигаловым на целом ряде проектов.
«Удивительный артист, удивительный человек, со своей особой мужской харизмой: это редкость в наши дни. У него какой-то особый человеческий подход вообще к этой жизни, ее пониманию. Это человек, который вызывает у меня восхищение: то, как он построил свою жизнь, боролся со своими слабостями и победил их. Такая достойная жизнь, не хочется говорить прожита, во всяком случае живется и продолжает удивлять», — сказал актер.
Валерий Баринов также отметил, что в обычной жизни, как это часто бывает, ему удавалось намного больше видеться с коллегой, нежели на съемочной площадке.
«Мы снимались в фильме “Прости нас, сад…” и где-то еще, но общались, как ни странно, очень часто и очень много, по разным поводам. Встречались в поезде, на фестивалях. Еще в детском театре я ходил смотреть спектакли с его участием. Такое ощущение, что этот человек все время рядом с тобой. Ты просто знаешь, что есть такой человек и от его существования в этой жизни, его надежности, положительного влияния, как мужчины становится легче», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«От всей души поздравляю его! Жить! Жить! Жить! Получать от этой жизни удовольствие! Пусть не иссякнут желания! Самое страшное в нашем возрасте — это кризис желаний», — напутствовал народный артист Российской Федерации.
Ранее артист Борис Щербаков через ФАН поздравил с днем рождения актера Леонида Каневского. По словам собеседника, он всегда восхищается великолепным чувством юмора этого человека.