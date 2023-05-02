Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Мордовии офицера полиции приговорили к двум годам условно за разглашение гостайны

Общество
В Мордовии офицера полиции приговорили к двум годам условно за разглашение гостайны

В Республике Мордовии суд назначил офицеру полиции два года условного заключения за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

Следствием было установлено, что подполковник ознакомил с тайным документом людей, которые не имели допуск к сведениям, составляющим гостайну.

В результате проверки правоохранитель был уволен из органов внутренних дел. Также суд запретил осужденному занимать должности в органах в течение двух лет.

Ранее Томский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего областного судьи по делу о разглашении гостайны,
гостайна разглашение гостайны мордовия
Военкоры ФАН