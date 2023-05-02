В Мордовии офицера полиции приговорили к двум годам условно за разглашение гостайны

В Республике Мордовии суд назначил офицеру полиции два года условного заключения за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.
Следствием было установлено, что подполковник ознакомил с тайным документом людей, которые не имели допуск к сведениям, составляющим гостайну.
В результате проверки правоохранитель был уволен из органов внутренних дел. Также суд запретил осужденному занимать должности в органах в течение двух лет.
Ранее Томский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего областного судьи по делу о разглашении гостайны,