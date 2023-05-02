Психолог Короткова рассказала о полезном свойстве видеоигр при стрессе

Психолог Татьяна Короткова поделилась с NEWS.ru о том, какое полезное свойство имеют видеоигры при сильном стрессе человека.
Короткова уверена, что виртуальный мир шутеров помогает человеку безопасно для себя и окружения избавиться от накопившейся негативной энергию и эмоций. Она объяснила, что так человеку легче справиться со стрессом, когда он выплескивает агрессию в игре.
Некоторым людям, уточняет психолог, помогают аркадные игры или головоломки. При интеллектуальной нагрузке уменьшается выброс адреналина и других гормонов, которые способствуют выработке стресса.
Однако Короткова предупредила, что не стоит злоупотреблять играми. В противном случае, у человека вырабатывается зависимость, подобная алкогольной или наркотической, и от стресса видеоигры уже будут помогать меньше.
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «безумием» первомайский митинг ЛДПР в Minecraft у «статуи» Владимира Жириновского. По его мнению, сейчас «не время и место», чтобы устраивать подобное.