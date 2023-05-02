Китайские медики достали из уха пожаловавшейся на шум пациентки паука

По данным журналистов, инцидент произошел в округе Хойчжоу. Медицинский работник проверил слуховые органы пациентки. Сначала врачи думали, что им придется извлекать чужеродный предмет. Оказалось, что это паук. Он заполз в правое ухо и сплел тонкую паутину.