Китайские медики достали из уха пожаловавшейся на шум пациентки паука

Китаянка пришла к врачу и пожаловалась на шум в ушах. В ходе приема выяснилось, что в слуховом проходе у женщины поселился паук. О деталях сообщило издание Daily Star.
По данным журналистов, инцидент произошел в округе Хойчжоу. Медицинский работник проверил слуховые органы пациентки. Сначала врачи думали, что им придется извлекать чужеродный предмет. Оказалось, что это паук. Он заполз в правое ухо и сплел тонкую паутину.
Медработникам удалось выяснить, что насекомое не было ядовитым. У женщины диагностировали незначительные повреждения слухового прохода. В больнице успешно извлекли паука и посоветовали китаянке чаще убираться в доме.
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