Власти Чехии планируют уничтожить более 15 тысяч индеек из-за птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на птицеводческой ферме в городе Рихвальд на северо-востоке Чехии, из-за чего планируется уничтожить более 15 тысяч индеек. Об этом сообщило агентство CTK.
Сообщается, что у индеек был выявлен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N1. Всего на ферме 15192 птицы, из которых 250 умерли от вируса.
Согласно информации агентства, вокруг фермы была установленная карантинная зона. Это уже 21-я вспышка птичьего гриппа в Чехии за 2023 год.
Ранее стало известно, что новая вспышка птичьего гриппа начала распространяться по всему миру. Появление нового высокопатогенного штамма уже вызвало повышение цен на яйца.