Владимир Путин на встрече с дирижером Гергиевым подчеркнул, что искусство находится вне политики

Путин обратил внимание на патриотизм Гергиева как в отношении малой родины, так и в отношении России в целом. Он поблагодарил режиссера за все, что он делает для отечественного и мирового искусства. Также на встрече глава государства напомнил, что знаком с режиссером еще со времен, когда работал в Санкт-Петербурге.