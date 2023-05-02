Владимир Путин на встрече с дирижером Гергиевым подчеркнул, что искусство находится вне политики

Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем и директором Государственного академического Мариинского театра Валерием Гергиевым подчеркнул, что «искусство – вне политики».
Путин заявил, что не будет говорить о нынешней ситуации в мире и искусстве. Он отметил, что сознательно не станет углубляться.
«Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство — вне политики. Это самое главное», — заявил российский лидер.
Путин обратил внимание на патриотизм Гергиева как в отношении малой родины, так и в отношении России в целом. Он поблагодарил режиссера за все, что он делает для отечественного и мирового искусства. Также на встрече глава государства напомнил, что знаком с режиссером еще со времен, когда работал в Санкт-Петербурге.
Ранее Путин подписал указ о награждении дирижера орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена Гергиеву за крупный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. 2 мая именитому дирижеру исполнилось 70 лет.
Гергиев родился в 1953 году в Москве, окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1977 году он начал работу в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета (сейчас — Государственный академический Мариинский театр).