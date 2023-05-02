Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Концерты осудившего СВО рэпера Loqiemean частично отменили в России

Шоу-бизнес
Концерты осудившего СВО рэпера Loqiemean частично отменили в России

Тур по России хип-хоп исполнителя Loqiemean частично отменили. Он должен был начаться восьмого мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, афиши мероприятия пропали в Москве, Самаре и Тюмени. Выступления в других городах находятся под вопросом.

Накануне рэпер Аким Апачев обратился в Генпрокуратуру, СК, Минкульт, МВД и Администрацию президента с требованием отменить выступления Романа Худякова (настоящее имя Loqiemean).

Известно, что Худяков покинул РФ после начала СВО, а также регулярно осуждал спецоперацию на Украине.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация обратится в Генеральную прокуратуру России, чтобы отменить все концерты исполнителя Loqiemean.
Loqiemean лига безопасного интернета концерты
Военкоры ФАН