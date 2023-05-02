Диакон Роденков: российские спортивные чиновники должны выбрать между Родиной и Западом

Приняв сан священнослужителя, диакон Георгий не оставил увлечения футболом - сейчас он тренирует молодых футболистов. И, занимаясь с детьми, он видит, что процесс взращивания профессиональных футболистов не соответствует тем задачам, которые ставятся перед российским футболом. По его словам, даже в своей команде он имеет пару-тройку подающих надежду футболистов, которых раньше с большим рвением забрали бы серьезные академии, но сейчас на них никто не обращает внимания. Да и у самих молодых футболистов нет большого стремления посвятить свою жизнь профессиональному спорту.