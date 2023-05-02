Диакон Роденков: российские спортивные чиновники должны выбрать между Родиной и Западом

Бывший футболист «Зенита» Юрий Роденков, ныне диакон Георгий, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о проблемах, которые мешают развитию отечественного футбола.
Всероссийская федерация легкой атлетики отказалась принимать Севастополь и Крым в федерацию ради возможности вернуться в мировой спорт, сообщает крымское издание «Форпост». Экс-футболист «Зенита» считает это проявлением не сбалансированной политики в российском спорте, которая мешает и развитию спорта в России, и участию профессиональных команд в международных соревнованиях.
«Нужно расставлять правильные приоритеты, что главное, а что второстепенное. Ты не можешь ставить футбол или легкую атлетику превыше всего: превыше своей родины, превыше патриотизма, превыше своей семьи. Я сам зачастую жертвую важными для меня делами, тем же футболом, ради своей семьи, потому что для меня семья важнее чем футбол. То же самое здесь: надо правильно расставлять приоритеты, поездки на Запад — это не главное в жизни», — заявил диакон Георгий.
Если бы российские спортивные федерации выступали консолидировано, поддерживая политический курс российского руководства, то у западных недругов РФ не было бы возможности использовать неопределенность для манипулирования общественным сознанием россиян. А поскольку российское общество разобщено, в том числе по вопросу отношения к бывшим западным партнерам, то становится возможным влиять на него, в том числе ограничивая участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Как результат это влияет на уровень профессионализма и игры наших спортивных команд, считает бывший игрок «Зенита».
«Уровень в Российской премьер-лиге, к сожалению, невысокий. На это влияет в том числе то, что мы сейчас оторваны от самых сильных чемпионатов европейской Лиги чемпионов. Это приводит к оттоку иностранцев, многие которые держали уровень наших команд, создавали конкуренцию», — пояснил он.
Эксперт считает одним из выходов в ситуации исключения российских спортсменов из европейских соревнований участие в азиатских чемпионатах. Если уровень подготовки азиатских спортсменов в тех или иных видах спорта сопоставим с российским, это создаст необходимую атмосферу для соревнований, которая позволит развиваться нашим спортсменам, отметил он.
«К сожалению, уровень нашего футбола упал очень сильно. Талантливых футболистов, хороших готовых игроков для сборной очень мало. Время ”Аршавиных”, “Кержаковых” почему-то прошло. Причин этого очень много, но ребята наши пытаются побеждать», — заявил экс-футболист «Зенита».
Приняв сан священнослужителя, диакон Георгий не оставил увлечения футболом - сейчас он тренирует молодых футболистов. И, занимаясь с детьми, он видит, что процесс взращивания профессиональных футболистов не соответствует тем задачам, которые ставятся перед российским футболом. По его словам, даже в своей команде он имеет пару-тройку подающих надежду футболистов, которых раньше с большим рвением забрали бы серьезные академии, но сейчас на них никто не обращает внимания. Да и у самих молодых футболистов нет большого стремления посвятить свою жизнь профессиональному спорту.
«Из них могли бы получиться серьезные звезды, но, к сожалению, большинство футболистов приходят больше получать радость от футбола. Им не хочется лишний раз напрягаться, лишний раз оставаться после тренировки», — отметил диакон Георгий.
В странах, футбольные команды которых занимают первые места на чемпионатах, отношение к тренировкам другое. По словам эксперта, в Бразилии, например, дети с малых лет играют в футбол и многие мечтают о том, чтобы быть профессиональным футболистом.
«Я дружил с бразильцами, в Нальчике когда еще играл, во Владикавказе, и они рассказывали, что у них много бедных людей, у которых радости в жизни немного, и футбол одна из этих радостей, утешение в их тяжелой жизни. Они выходят босиком на пляжи, у кого нет пляжа, выходят на асфальт, и босиком играют в футбол», — рассказал диакон Георгий.
Сильно отчуждают российскую молодежь от занятий спортом интернет и гаджеты. По словам тренера, даже игроков своей команды, которые хотят заниматься футболом, ему с трудом удается настроить на игру, после того, как они часами сидят в соцсетях и мессенджерах. Интернет отучает их концентрироваться и входить в быструю коммуникацию с игроками, отметил диакон Георгий.