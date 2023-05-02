Президент Украины Зеленский назвал свою страну «гарантом продовольственной безопасности» в мире

Глава государства опубликовал соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте, подробно рассказав о беседе с лидером Коморских островов Азали Ассумани. При этом он подчеркнул, что киевские власти заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с государствами Африки.