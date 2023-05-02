Президент Украины Зеленский назвал свою страну «гарантом продовольственной безопасности» в мире

Украина представляет собой «гарант продовольственной безопасности» во всем мире. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.
Глава государства опубликовал соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте, подробно рассказав о беседе с лидером Коморских островов Азали Ассумани. При этом он подчеркнул, что киевские власти заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с государствами Африки.
«Со своей стороны [Украина] готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире», — написал Зеленский.
Также он поблагодарил Ассумани за активную поддержку на различных международных мероприятиях.
Во вторник, 2 мая, депутаты Верховной рады продлили срок действия военного положение в стране. Пролонгация составила 90 дней.