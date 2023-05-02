Автопроизводитель Ford второй раз с начала года снизил цены на модель Mustang Mach-E

Американская компания по производству автомобилей Ford Motor второй раз с начала года снизила цены на модели Mustang Mach-E, информирует The Wall Street Journal.
Стоимость на электроприводный внедорожник варьируется теперь от 43 до 60 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Это на 1-4 тысячи меньше, чем в конце января.
Цены снизились из-за действий конкурентов, которые привели к появлению менее дорогих автомобилей такого типа, отмечает издание. Ford планирует возобновить предзаказы на Mach-E и увеличить производство на заводе в Мексике в текущем году. В первом квартале компания продала 5407 машин.
Ранее сообщалось, что «WhatCar?» представил рейтинг ненадежных моделей авто моложе пяти лет, основанный на опросе 24 927 владельцев 32 марок. Audi A3 заняла первое место.