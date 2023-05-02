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Президент Сербии Вучич заявил, что Запад настроен против Белграда в вопросе урегулирования ситуации в Косово

Политика
Президент Сербии Вучич заявил, что Запад настроен против Белграда в вопросе урегулирования ситуации в Косово

Страны Запада выступают против Сербии в вопросе урегулирования ситуации в Косово. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич.

Глава государства отметил, что решение данного вопроса будет очень сложным, поскольку Запад выступает против Белграда. По мнению Вучича, право и правда на стороне Сербии.

«Более того, они не понимают, насколько сильна любовь к свободе и как сильно и твердо можно ее оберегать, вопреки всему оказываемому давлению. Да здравствует Сербия!», — заявил президент.

Ранее Вучич обвинил НАТО в попытках раздавить Сербию. Основной причиной является намеренее Запада лишить Россию одного из нейтрально настроенных союзников.
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