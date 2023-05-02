Президент Сербии Вучич заявил, что Запад настроен против Белграда в вопросе урегулирования ситуации в Косово

Страны Запада выступают против Сербии в вопросе урегулирования ситуации в Косово. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич.
Глава государства отметил, что решение данного вопроса будет очень сложным, поскольку Запад выступает против Белграда. По мнению Вучича, право и правда на стороне Сербии.
«Более того, они не понимают, насколько сильна любовь к свободе и как сильно и твердо можно ее оберегать, вопреки всему оказываемому давлению. Да здравствует Сербия!», — заявил президент.
Ранее Вучич обвинил НАТО в попытках раздавить Сербию. Основной причиной является намеренее Запада лишить Россию одного из нейтрально настроенных союзников.