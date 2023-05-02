Евгений Пригожин привел подробную статистику повторных преступлений среди экс-бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных

Бывшие заключенные после службы в ЧВК «Вагнер» совершают в 20-40 раз меньше преступлений, чем это происходит после освобождения осужденных из тюрьмы в обычных случаях, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
В Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась информация о том, что экс-заключенный Рамиль Асанов после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» ограбил магазин. Журналисты поинтересовались у бизнесмена, как складывается ситуация с рецидивистами в настоящее время.
Пригожин подтвердил тот факт, что Асанов проходил службу в рядах ЧВК «Вагнер». Предприниматель также привел статистику и напомнил, что по состоянию на 2 мая контракт уже закончен чуть менее чем у 26 тысяч бывших заключенных.
«Преступлений они совершили 54, включая кражи велосипедов, что соответствует 0,21 % или в 20-40 раз меньше, чем это было при обычном выходе на свободу заключенных, в том числе рецидивистов, до СВО», — подчеркнул основатель «оркестра».
Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» готова содействовать правоохранительным органам по вопросам бывших бойцов «оркестра». По его словам, компания с начала 2023 года не набирает заключенных из исправительно-трудовых учреждений.