Евгений Пригожин привел подробную статистику повторных преступлений среди экс-бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных

Пригожин подтвердил тот факт, что Асанов проходил службу в рядах ЧВК «Вагнер». Предприниматель также привел статистику и напомнил, что по состоянию на 2 мая контракт уже закончен чуть менее чем у 26 тысяч бывших заключенных.