В Мичиганском университете выяснили, почему при смерти люди видят «свет в конце тоннеля»

Группа исследователей из Мичиганского университета назвала причину, из-за которой люди перед смертью могут видеть «свет в конце тоннеля».
Эксперимент проводился на четырех пациентах, подключенных к системам жизнеобеспечения. Специалисты измеряли электрическую активность их головного мозга, в том числе, и при отключении от соответствующих аппаратов.
Оказалось, что у двух пациентов перед смертью увеличилась частота сердечных сокращений и произошел всплеск гамма-волн. Последняя считается самой быстрой в мозгу, отвечает за мышление и повышенное внимание, пишет Planet Today.
Гамма-волны также связаны со сновидениями и галлюцинациями, пояснили специалисты. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
У осьминогов ранее обнаружили мозговую волну, которой нет ни у других животных, ни у человека. Открытие удалось своершить благодаря первой в своем роде записи мозга.