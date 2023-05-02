Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Мичиганском университете выяснили, почему при смерти люди видят «свет в конце тоннеля»

Общество
В Мичиганском университете выяснили, почему при смерти люди видят «свет в конце тоннеля»

Группа исследователей из Мичиганского университета назвала причину, из-за которой люди перед смертью могут видеть «свет в конце тоннеля».

Эксперимент проводился на четырех пациентах, подключенных к системам жизнеобеспечения. Специалисты измеряли электрическую активность их головного мозга, в том числе, и при отключении от соответствующих аппаратов.

Оказалось, что у двух пациентов перед смертью увеличилась частота сердечных сокращений и произошел всплеск гамма-волн. Последняя считается самой быстрой в мозгу, отвечает за мышление и повышенное внимание, пишет Planet Today.

Гамма-волны также связаны со сновидениями и галлюцинациями, пояснили специалисты. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

У осьминогов ранее обнаружили мозговую волну, которой нет ни у других животных, ни у человека. Открытие удалось своершить благодаря первой в своем роде записи мозга.
сердцебиение мичиганский университет мозговая активность свет в конце тоннеля смерть
Военкоры ФАН