Агентство Eurostat указало на ускорение роста цен в Европе

Годовая инфляция в странах Европы ускорилась. В апреле этот показатель составил 7%. В марте он был на 0,1% ниже. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.
В первую очередь на данные повлияло удорожание продуктов питания. Свою роль в процессе сыграло и повышение цен на алкоголь, табак. По этим пунктах инфляция составила 13,6%.
Стоит отметить и ускорившийся рост цен на электроэнергию. По сравнению с мартом, показатель поднялся на 2,5%. Помимо этого, увеличение показателей заметно и в сфере услуг. Они подорожали на 5,2%.
Однако если не учитывать эти сегменты, можно сказать о замедлении инфляции впервые за 10 месяцев. В экспертном сообществе полагают, что такая тенденция позитивно повлияет на Европейский центральный банк. Он откажется от резкого повышения ключевой ставки.
Ранее МВФ указал Египту и Тунису на необходимость ужесточить денежно-кредитную политику. По мнению организации, таким образом страны смогут стабилизировать инфляцию.