Агентство Eurostat указало на ускорение роста цен в Европе

Однако если не учитывать эти сегменты, можно сказать о замедлении инфляции впервые за 10 месяцев. В экспертном сообществе полагают, что такая тенденция позитивно повлияет на Европейский центральный банк. Он откажется от резкого повышения ключевой ставки.