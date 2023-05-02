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Агентство Eurostat указало на ускорение роста цен в Европе

Экономика
Агентство Eurostat указало на ускорение роста цен в Европе

Годовая инфляция в странах Европы ускорилась. В апреле этот показатель составил 7%. В марте он был на 0,1% ниже. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.

В первую очередь на данные повлияло удорожание продуктов питания. Свою роль в процессе сыграло и повышение цен на алкоголь, табак. По этим пунктах инфляция составила 13,6%.

Стоит отметить и ускорившийся рост цен на электроэнергию. По сравнению с мартом, показатель поднялся на 2,5%. Помимо этого, увеличение показателей заметно и в сфере услуг. Они подорожали на 5,2%.

Однако если не учитывать эти сегменты, можно сказать о замедлении инфляции впервые за 10 месяцев. В экспертном сообществе полагают, что такая тенденция позитивно повлияет на Европейский центральный банк. Он откажется от резкого повышения ключевой ставки.

Ранее МВФ указал Египту и Тунису на необходимость ужесточить денежно-кредитную политику. По мнению организации, таким образом страны смогут стабилизировать инфляцию.
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