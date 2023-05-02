Президент Турции Эрдоган сообщил об обнаружении крупного месторождения нефти на юго-востоке страны

Новое месторождение нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки, обнаружили на юго-востоке Турции. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Как указал глава государства, благодаря данному объекту республика больше не будет нуждаться в импорте «черного золота» из-за границы. При этом стало известно, что залежи топлива нашли на глубине 2,6 километра в регионе Габар.
«Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что теперь у Анкары появится возможность самостоятельно поставлять энергоресурсы в другие страны.
Ранее сообщалось, что переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон должны состояться 3 мая. Однако в офисе генерального секретаря ООН не подтвердили соответствующую информацию.