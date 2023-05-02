Модельера Вячеслава Зайцева похоронят 4 мая на кладбище недалеко от дома

Модельера Вячеслава Зайцева похоронят 4 мая, на кладбище неподалеку от его дома. Об этом сообщает источник ФАН.
Точные координаты кладбища на данный момент не уточняются. Вероятно, речь идет о его загородном доме в подмосковной деревне Каблуково (Щелковский район), рядом с которой находится Здеховское кладбище закрытого типа.
30 апреля Зайцев скончался в больнице. Он был доставлен в состоянии комы, а его состояние оценивалось как критическое.
По официальным сообщениям, модельер умер из-за остановки сердца. Однако поступила информация, что до этого у него было кровотечение. Последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.
Вячеслав Зайцев — заслуженный деятель РСФСР и народный художник РФ. Автор нескольких книг о моде. Он был ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале в 2007-2009 годах.