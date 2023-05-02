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Посол Казахстана в США Ашикбаев: Астана не собирается действовать в обход санкций Запада

Политика
Посол Казахстана в США Ашикбаев: Астана не собирается действовать в обход санкций Запада

Казахстан не намерен содействовать обходу введенных странами Запада санкций. Об этом заявил посол страны в Вашингтоне Ержан Ашикбаев.

Дипломат отметил, что Казахстан остается приверженцем соблюдения санкций. Кроме того, Астана настроена препятствовать обходу санкционных ограничений.

«И позвольте мне повторить: Казахстан остается полностью транспарентным с нашими американскими, европейскими и британскими партнерами, привержен обеспечению соблюдения санкций», — заявил Ашикбаев.

Однако Казахстан и Центральная Азия считает санкции Запада чрезвычайно сложным вопросом. Посол отметил, что США и их союзники не смотрят на положение перечисленных стран, вводя международные санкции. Таким образом данные государства оказываются окружены подсанкционными юрисдикциями.

Ранее Казахстан отказался от проведения парада в честь Дня Победы. Свое решение власти страны объяснили экономией средств.
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