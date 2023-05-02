Посол Казахстана в США Ашикбаев: Астана не собирается действовать в обход санкций Запада

Казахстан не намерен содействовать обходу введенных странами Запада санкций. Об этом заявил посол страны в Вашингтоне Ержан Ашикбаев.
Дипломат отметил, что Казахстан остается приверженцем соблюдения санкций. Кроме того, Астана настроена препятствовать обходу санкционных ограничений.
«И позвольте мне повторить: Казахстан остается полностью транспарентным с нашими американскими, европейскими и британскими партнерами, привержен обеспечению соблюдения санкций», — заявил Ашикбаев.
Однако Казахстан и Центральная Азия считает санкции Запада чрезвычайно сложным вопросом. Посол отметил, что США и их союзники не смотрят на положение перечисленных стран, вводя международные санкции. Таким образом данные государства оказываются окружены подсанкционными юрисдикциями.
Ранее Казахстан отказался от проведения парада в честь Дня Победы. Свое решение власти страны объяснили экономией средств.