Посол Казахстана в США Ашикбаев: Астана не собирается действовать в обход санкций Запада

Однако Казахстан и Центральная Азия считает санкции Запада чрезвычайно сложным вопросом. Посол отметил, что США и их союзники не смотрят на положение перечисленных стран, вводя международные санкции. Таким образом данные государства оказываются окружены подсанкционными юрисдикциями.