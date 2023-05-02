«Золото под давлением»: аналитики рассказали о позиции валюты на рынке

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о положении золота на рынке 2 мая. Подробнее — в материале ФАН.
По словам экспертов, в пятницу золото торговалось на уровне 1988 долларов: особых изменений в сравнении с предыдущими показателями не было.
1 мая ознаменовало снижение валюты на 0,3 процента, хотя в течение дня, по словам специалистов, она и «поднималась в моменте выше 2 000 долларов за тройскую унцию», но все-таки закрылась в районе отметки 1982, а сегодня слегка снижается в район отметки 1980, рассказали эксперты.
Эксперт отмечает, что «диапазон по золоту остается 1960–2070 долларов за тройскую унцию». По словам финансиста, не исключено движение к нижней границе, поскольку сейчас есть некоторое давление на золото, и ФРС на заседании 2-3 мая может это давление усилить.
Влияние ситуации First Republic Bank
По словам аналитика Александра Багманова, 1 мая всплеск активности был вокруг ситуации с американским банком First Republic Bank.
«У банка довольно серьезные проблемы: фактически можно сказать, что он на грани банкротства. Это, конечно, усилило риски банковского кризиса, однако, потом стало известно о том, что его все-таки купит JPMorgan Chase — один из крупнейших американских банков. Ситуация не должна усугубиться: у JPMorgan Chase достаточно средств и активов, чтобы привести дела First Republic Bank в порядок, по крайней мере с его клиентами. И пока что, вроде, ситуация, можно сказать, купирована», — заявил Багманов.
Однако, по словам специалиста, «опасение сохраняется все равно».
Аналитик предполагает, что First Republic — не последний банк, который попал в «банкротное состояние», и, таким образом, золото сможет пользоваться достаточно хорошим спросом, как защитный актив.
Прочие показатели и факторы влияния
Помимо прочего, в пятницу 28 апреля выходили данные по ценовому индексу расходов на личное потребление. В марте индекс составил 4,2% в годовом выражении, хотя предыдущее значение было 5,1%. Месячный рост составил 0,1%, что оказалось ниже прогноза, поскольку ожидали рост 0,3.
«Это говорит, отчасти, что инфляция в США постепенно замедляется и, возможно, ФРС будет переходить к чуть более мягкой позиции. Но тем не менее, все равно назначение роста цен, этого ценового индекса, выше 4%, и это намного выше целевого показателя, который ставит ФРС: он ставит показатель 2%», — поделился аналитик.
«Доходности десятилетних американских гособлигаций подорожали: поднялись до отметки 3,6%, а индекс доллара DXY подорожал почти до 102 пунктов в моменте», — рассказывает Багманов.
Все это, по словам эксперта, негативно сказывается на золоте, и валюта находится под давлением.
Ранее аналитик поделился тем, какую позицию на сегодняшнем рынке занимает нефть.