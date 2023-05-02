«Золото под давлением»: аналитики рассказали о позиции валюты на рынке

1 мая ознаменовало снижение валюты на 0,3 процента, хотя в течение дня, по словам специалистов, она и «поднималась в моменте выше 2 000 долларов за тройскую унцию», но все-таки закрылась в районе отметки 1982, а сегодня слегка снижается в район отметки 1980, рассказали эксперты.