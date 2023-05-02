Еврокомиссия согласовала запрет экспорта зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Высший орган исполнительной власти Европейского союза согласовал запрет экспорта зерна из Украины в пять стран Восточной Европы.
Эта мера будет действовать со второго мая по пятое июня. В этот период разрешен лишь транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Евросоюза.
Такое соглашение было достигнуто с Болгарией, Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией. Поставки украинского зерна в эти страны вызвали негодование у местных фермеров.
Ранее аналитик Foreign Policy Кристина Лю заявила, что Евросоюз столкнулся с проблемой выбора между народом своих стран и помощью Украине в вопросе реализации ее зерна.