Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Еврокомиссия согласовала запрет экспорта зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Украина
Еврокомиссия согласовала запрет экспорта зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Высший орган исполнительной власти Европейского союза согласовал запрет экспорта зерна из Украины в пять стран Восточной Европы.

Эта мера будет действовать со второго мая по пятое июня. В этот период разрешен лишь транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Евросоюза.

Такое соглашение было достигнуто с Болгарией, Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией. Поставки украинского зерна в эти страны вызвали негодование у местных фермеров.

Ранее аналитик Foreign Policy Кристина Лю заявила, что Евросоюз столкнулся с проблемой выбора между народом своих стран и помощью Украине в вопросе реализации ее зерна.
украинское зерно евросоюз
Военкоры ФАН