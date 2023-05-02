Полиция Латвии назвала недопустимым возложение цветов 9 мая на местах советских памятников

Государственная полиция Латвии заявила о недопустимости возложения 9 Мая цветов к местам, где находились демонтированные советские памятники. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
В полиции заявили, что власти будут расценивать такие действия как «прославление этих объектов и агрессии».Нарушителям грозят штрафами. При этом силовые службы страны разрешили приносить цветы к местам захоронений.
Латвийский сейм в апреле утвердил закон, который запрещает проводить 9 мая любые общественные мероприятия. Исключением являются торжества по случаю Дня Европы.
Ранее в столице Латвии прошел митинг с участием сотен людей против русофобии и сноса памятников воинам-освободителям.