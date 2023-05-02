Лучший друг американского слона: политолог Засорин о том, почему поляки против связей стран ЕС с Россией

Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский заявил в интервью изданию Kurier Lubelski, что польская оппозиция и половина Европы только и ждут, чтобы поскорее прекратить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Что же именно не устраивает в таком порядке вещей польские власти, тем более, что сами они тоже заговаривают насчет «репараций» от Российского государства?