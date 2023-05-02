Лучший друг американского слона: политолог Засорин о том, почему поляки против связей стран ЕС с Россией

В Польше претендуют на вторую роль в Евросоюзе и НАТО — вот почему вице-премьер правительства страны осуждает «половину Европы», желающую наладить отношения с РФ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Сергей Засорин.
Вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский заявил в интервью изданию Kurier Lubelski, что польская оппозиция и половина Европы только и ждут, чтобы поскорее прекратить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Что же именно не устраивает в таком порядке вещей польские власти, тем более, что сами они тоже заговаривают насчет «репараций» от Российского государства?
По мнению Сергея Засорина, заявление вице-премьера польского правительства Петра Глиньского, очень показательно с точки зрения момента и с точки зрения отдельно взятых формулировок.
«Уже можно было привыкнуть к такой застарелой, затянувшейся русофобии, которая отличает курс польского правительства нынешнего состава, но здесь появились некоторые новые аспекты, на которые сделал акцент Глиньский. И первый из них — это такое внешнеполитическое противостояние Польши и Европейского союза с НАТО вместе взятыми. Дело в том, что польское руководство в последнее время постоянно подчеркивает свою ведущую роль как в ЕС, так и в НАТО — естественно, после Соединенных Штатов. То есть позиционирует себя как ближайший союзник американцев. И в этом смысле было очень символичным высказывание польского премьера Матеуша Моравецкого всего полтора месяца назад о том, что без США и Польши Украина давно бы перестала существовать как независимое государство. То есть все сводится к тому, что Польша — единственный реальный союзник США и опора всей мировой демократии, особенно в ситуации конфликта между Россией и Украиной», — отметил эксперт.
Он напомнил, что в интервью Глиньского тоже прозвучала тревога по поводу возможного сближения экономических интересов России и Германии, которые могут повредить не только Польше, но и европейскому сообществу в целом. Поэтому сегодня попытка найти штрейкбрехеров (предателей), которые не хотят вести войну с Россией до победного конца, вполне резонно с точки зрения вот такого воинственного настроя современного польского правительства.
К тому же Глиньский недалек от истины, продолжил Сергей Засорин. Ведь хорошо известны позиции некоторых европейских стран, которые достаточно принципиально и достаточно традиционно выступают за восстановление нормальных отношений с Россией. В этом случае можно сослаться на такую традиционную позицию венгерского премьера Виктора Орбана, на недавние высказывания президента Хорватии. И сегодня подобный трезвый настрой, прагматичный с точки зрения отношений с Россией, начинает в Европе нарастать.
«Конечно, это воинственную Польшу сегодня пугает, и эти высказывания — стремление показать себя, как говорится, святее папы римского и “построить” всех остальных под польский гонор, под польскую агрессивную крикливость», — объяснил обеспокоенность польского вице-премьера политолог.
Ранее в Варшаве заявили, что после получения репараций от Германии могут начать добиваться выплат и от России.