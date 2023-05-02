«Зачем тебе весь мир, если его никому не хочется подарить»: психолог Миллер назвала главные признаки любви

Любовь – это взаимная заинтересованность друг в друге, когда хочется касаться объекта любви, смотреть на него, чувствовать его запах. Влюбленных выдают глаза, мы готовы буквально «съесть» любимого, настолько переполняют чувства. Также выдают зрачки глаз: они расширяются, когда мы смотрим на того, кто нам нравится. Это происходит за счет выброса адреналина в кровь, который сигнализирует о «взрыве» эмоций в душе и теле. Еще один язык любви – это подарки. «Зачем тебе весь мир, если его никому не хочется подарить» – говорил Михаил Булгаков и был совершенно прав.