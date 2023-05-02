«Зачем тебе весь мир, если его никому не хочется подарить»: психолог Миллер назвала главные признаки любви

Любовь – прекрасное чувство, которое испытывал практически каждый человек. Любящий человек под влиянием эмоций чувствует прилив сил и энергии, и готов «сворачивать горы». Каждый человек проявляет любовь разными способами, которые не каждый может отличить. Бывает такое, что человек признается в любви, но все же от него чувствуется «холодок».
Как отличить искренность чувств от банальных «отмашек»? На этот вопрос в беседе с корреспондентом ФАН ответила психолог Александра Миллер.
«Как правило, верить только словам любви не стоит. Поступки и поведение человека говорят куда больше об искренности чувств и истинном отношении. Можно говорить «я люблю тебя, милая» и не слышать свою женщину, разговаривать на разных языках, поступать эгоистично, предавать и так далее. А можно молча делать свою любимую счастливой, спрашивать что ей нравится и делать невероятные сюрпризы: например, отвезти в романтичное место, где будете только вы вдвоем, или просто побыть рядом, когда у нее случилась неприятность», – объяснила психолог.
Любовь – это взаимная заинтересованность друг в друге, когда хочется касаться объекта любви, смотреть на него, чувствовать его запах. Влюбленных выдают глаза, мы готовы буквально «съесть» любимого, настолько переполняют чувства. Также выдают зрачки глаз: они расширяются, когда мы смотрим на того, кто нам нравится. Это происходит за счет выброса адреналина в кровь, который сигнализирует о «взрыве» эмоций в душе и теле. Еще один язык любви – это подарки. «Зачем тебе весь мир, если его никому не хочется подарить» – говорил Михаил Булгаков и был совершенно прав.
«Почему бедный художник подарил миллион алых роз? И множество других масштабных примеров, которых объединяет одна простая вещь – любовь. А если объяснить все приземленно, то в период влюбленности в кровь поступает главный гормон щедрости – окситоцин, который открывает даже самый прижимистый кошелек и опустошает счета, припасенные на черный день. Одним словом, любовь подвигает человека поступать, исходя из эмоций, а не рациональным сухим расчетом», – отметила Александра Миллер.
Если обратиться к знаменитой книге «Пять языков любви», можно вспомнить еще один главный показатель того, что человек любит: он тратит на другого главный невосполнимый ресурс – свое время.
«Это может быть супер-занятой бизнесмен, который спит по 4 часа в день и ест на ходу, но если он влюблен – будет писать любовные смски даже во время совещания. Перечислить деньги в день рождения может каждый или выслать цветы с водителем, а сделать сюрприз и прилететь из командировки может только тот, кто сильно дорожит человеком. Жизнь невероятно короткая штука и делать друг другу приятные сюрпризы, чаще обниматься, писать теплые смски и проявлять заботу – это самое прекрасное, что вы можете сделать друг для друга», – подытожила Александра Миллер.
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