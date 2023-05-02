В Ставропольском крае задержали мужчину, который вел интимную переписку с воспитанницами детского дома

Мужчина из Ставропольского края вел переписку с девочками из детского дома. Сообщения носили интимный характер.
По данным местного отделения СК РФ, в январе 2023 года 20-летний россиянин вступил в переписку с несколькими воспитанницами детдома. На момент общения им не было шестнадцати лет. Однако это не помешало мужчине делать интимные намеки в чатах.
По данным СК, он совершал развратные действия в отношении подростков. На данный момент он арестован. Расследование продолжается. Извращенцу грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее жительница Адыгеи стала фигуранткой уголовного дела. По данным правоохранителей, она совращала малолетнюю сестру на протяжение пяти лет. Как правило, она делала это когда родителей не было дома.