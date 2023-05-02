Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение по допуску россиян и белорусов до Олимпиады 2024 года в органе примут не раньше, чем за год до начала соревнований. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.