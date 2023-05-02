Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента Владимира Путина с Правительством заявил о том, что около 180 россиян смогут принять участие на Олимпиаде 2024 года.
Окончательное решение будет принято не раньше 26 июля текущего года. Матыцин сказал, что если условия для допуска российских спортсменов не изменятся, и они пройдут соответствующие квалификационные соревнования, то атлеты смогут представить Россию на Олимпийских играх.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение по допуску россиян и белорусов до Олимпиады 2024 года в органе примут не раньше, чем за год до начала соревнований. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что Россия в ответ на недопуск российских спортсменов к Олимпиаде намерена провести в 2024 году свой аналог соревнования под названием «Игры Дружбы».