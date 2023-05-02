Пентагон заявил, что не сможет выполнить план по набору 65 тысяч новобранцев к концу 2023 года

Сухопутные войска США не смогут выполнить план по набору новобранцев, заявленный на 2023 год. На это указала министр армии страны Кристин Уормут.
Ранее глава ведомства приняла участие в слушаниях комитета американского сената по ассигнованиям. В ходе встречи она отметила, что не стоит рассчитывать на достижение поставленных целей к концу текущего года.
«Мы с начальником штаба поставили очень амбициозную цель по набору 65 тыс. новобранцев в 2023 году», — указала представительница Пентагона.
Политик добавила, что вместе со своей командой будет стараться максимально приблизиться к данным целевым показателям. Однако, по словам главы штаба Сухопутных войск США Джеймса Макконвилла, численность существующих подразделений может достичь всего 70 процентов он необходимой.
В настоящее время на военных базах страны находится заметно меньше солдат, чем должно быть. Это может грозить армии сокращениями и структурными изменениями, резюмировала Уормут.
Меж тем стало известно об урегулировании спора между немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Фирмы планировали судиться из-за интеллектуальных прав на танки Leopard 2, но в результате заключили мировое соглашение.