Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Начштаба Милли: США не стремятся к войне с Россией, но не исключают эскалацию конфликта на Украине

Политика
Начштаба Милли: США не стремятся к войне с Россией, но не исключают эскалацию конфликта на Украине

США не стремятся к началу войны с России, однако обращают внимание на вероятность эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил изданию Foreign Affairs председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Начштаба отметил, что в недопущении войны заинтересованы все страны мира. Он также убежден, что Россия не желает конфликта с НАТО, как и США и Альянс с РФ.

«Так что это отвечает интересам каждой стороны, и Украина определенно не хочет войны подобного масштаба на своей территории», — заявил Милли.

В ходе интервью Милли прокомментировал и перспективы завершения конфликта на Украине в 2023 году. Он считает, обе стороны вряд ли смогут добиться своих целей в текущем году.
Марк Милли сша и россия нато и россия война
Военкоры ФАН