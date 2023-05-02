Начштаба Милли: США не стремятся к войне с Россией, но не исключают эскалацию конфликта на Украине

США не стремятся к началу войны с России, однако обращают внимание на вероятность эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщил изданию Foreign Affairs председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
Начштаба отметил, что в недопущении войны заинтересованы все страны мира. Он также убежден, что Россия не желает конфликта с НАТО, как и США и Альянс с РФ.
«Так что это отвечает интересам каждой стороны, и Украина определенно не хочет войны подобного масштаба на своей территории», — заявил Милли.
В ходе интервью Милли прокомментировал и перспективы завершения конфликта на Украине в 2023 году. Он считает, обе стороны вряд ли смогут добиться своих целей в текущем году.