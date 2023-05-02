Власти страны поддержали Всероссийскую акцию РДДМ «Окна Победы»

Российское движение детей и молодежи объявило о старте главного этапа акции «Окна Победы». Юные патриоты по всей стране вместе с родителями к празднованию 9 Мая украсят окна своих домов и квартир. Власти страны поддержали инициативу.
В преддверии Дня Победы «Движение первых» объявило сбор эскизов, которые могли бы стать трафаретами для украшения окон. Буквально за пару дней дети прислали более 700 эскизов. Из них было отобрано 50, из которых дизайнеры создали трафареты для «оконных полотен».
Одними из первых акцию Движения поддержали Министерство просвещения РФ и Россотрудничество.
Так, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что участие в патриотических мероприятиях позволяет детям больше узнавать об истории своей страны. Это возможность выразить благодарность ветеранам и всем, кто погиб, защищая свою Родину.
«В преддверии Дня Великой Победы по всей стране проходит множество мероприятий, акций и марафонов, направленных на увековечивание памяти о подвиге наших предков — советских героев, спасших мир от фашизма. Нельзя забывать уроки истории, особенно в период беспрецедентных вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся», — отметил Бугаев.
Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что регион с гордостью поддерживает Всероссийскую акцию «Движения первых», ведь она напоминает о том, что разгром нацизма стал возможен исключительно благодаря силе народа и жертвам, которые были принесли на алтарь Победы.
«Курский край наравне с остальными регионами внес свой вклад в Великую Победу. Сегодня для нас особенно важно сохранить память о тех событиях. Украшение окон патриотическими трафаретами — это небольшой, но важный сигнал, что мы никогда не забудем о тех сражениях на курской земле, которые сломали хребет немецкой военной машине. Мы несем ответственность за сохранение памяти о подвигах наших предков», — отметил глава региона.
В свою очередь заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов выразил мнение, что «Окна Победы» — это прекрасная символическая акция, которая объединяет людей в России и за рубежом в стремлении показать людям тот подвиг, который совершили наши предки.
Тысячи ребят из десятков регионов по всей стране уже подключились к акции. Среди самых интересных площадок, которые уже в скором времени присоединятся к акции — Музей обороны Тулы, военно-исторический музей в Орле, где находится уникальная диорама «Орловская наступательная операция», туристический парк «Россия — Моя история» в Твери, Музейно-исторический комплекс «Город мастеров» в Городце и другие.
Одними из самых активных участников стали ребята из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ребята уделили особое внимание всемирно известным мемориалам и памятникам в России, которые посвящены подвигу Красной армии и народа в Великой Отечественной войне.
Участники акции также вспомнили разрушенные мемориалы из европейских стран, которые развязали войну с памятниками и стремятся предать забвению подвиг красноармейцев и жертв нацизма. Один из таких трафаретов — силуэт Памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, разрушенный в августе 2022 года.
Трафареты в честь Дня Победы появятся на окнах посольств РФ и представительств Россотрудничества во многих странах мира и даже в русских школах за рубежом.
Акцию поддержат Всероссийские детские центры и детские лагеря, технопарки, учреждения спорта, культуры, дополнительного образования детей и молодежи, детские сады, школы-интернаты, крупные региональные вузы, колледжи, а также учредители и партнеры Движения.
Ранее РДДМ объявило о запуске проекта «Хранители истории». Старт акции был дан в Тверской области у Ржевского мемориального комплекса Советскому солдату. В церемонии приняли участие свыше 500 участников «Движения первых».