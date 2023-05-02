Власти страны поддержали Всероссийскую акцию РДДМ «Окна Победы»

Тысячи ребят из десятков регионов по всей стране уже подключились к акции. Среди самых интересных площадок, которые уже в скором времени присоединятся к акции — Музей обороны Тулы, военно-исторический музей в Орле, где находится уникальная диорама «Орловская наступательная операция», туристический парк «Россия — Моя история» в Твери, Музейно-исторический комплекс «Город мастеров» в Городце и другие.