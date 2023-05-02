«Победа немцев для нас означала конец»: 98-летний ветеран из Армении поделился воспоминаниями о ВОВ

До парка Победы Нерсес Симонян добирается за рулем личного авто, бодро и уверенно чувствуя себя на дороге. На его груди — множество боевых орденов. С букетом цветов в руках он идет к Вечному огню. Пообщавшись с молодежью, пенсионер отправляется в любимое место — тир.
Родился Нерсес Оганесович в селе Эштия Богдановского района Грузинской ССР на границе с Арменией. Когда началась Великая Отечественная война, он только заканчивал школу.
«18 лет мне было, когда мобилизовали Советскую армию, когда началась Отечественная война. Я участвовал в боях, через два месяца попал на фронт, Новороссийский фронт», — рассказал Симонян.
На фронте мужчина попал в морскую пехоту. В строю своего отряда он принимал участие в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях и боях за Северный Кавказ. Свои первые медали «За отвагу» он получил за освобождение Новороссийска и Севастополя.
«Я чувствовал, что победа немцев для нас будет означать конец», — вспоминает ветеран.
Во время одного из боев Нерсес Оганесович был тяжело ранен и вернулся домой на лечение. Вскоре после возвращения он узнал самую радостную новость в своей жизни — Победа!
«Для меня Победа Советского Союза, Победа нашей армии — это самое главное. Потому что я видел, какой ущерб они наносят нам, сколько сыновей наших потеряли», — поделился пенсионер.
После победы Нерсес отдал 48 лет своей жизни работе учителем, 23 из которых он был директором школы. Свои знания он, как и в те времена, продолжает передавать детям, рассказывая им подвигах наших солдат и необходимости любить и защищать нашу общую родину.