Диана Гурцкая: «Любимое дело нужно человеку, как воздух»

Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Диана Гурцкая, и это моя авторская колонка, в которой я буду делиться с вами мыслями о творчестве, музыке, профессиональном развитии и многом-многом другом. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о профессиональной реализации.
О призвании
Найти дело своей жизни и успешно развиваться в нем — это огромная удача и радость. С самого детства петь для меня было настолько же естественно, как жить. Сейчас я могу сказать, что любимое дело, действительно, нужно человеку, как воздух. Оно является стержнем, позволяет твердо стоять на ногах и дышать полной грудью. Нужно заниматься тем, что ты по-настоящему любишь. Зачастую, чтобы найти себя, нужно попробовать разные направления, всесторонне развиваться. Не стоит бояться экспериментов, при грамотном подходе они помогут открыть новые сферы для реализации или утвердиться в выбранном пути.
О профессиональном выборе сына
У меня перед глазами пример сына Кости. Когда он был маленьким, то занимался теннисом, плаванием, музыкой, танцами, языками. Конечно, как и любому ребенку, тем более, мальчику, ему не всегда хотелось посещать все эти уроки, тренировки, да еще и дома потом заниматься. Однако, я понимала, что чем больше ребенок попробует, тем более развитым вырастет и тем четче сформирует понимание того, чем хотел бы заниматься в будущем. Полтора года назад Костя совершенно неожиданно сообщил мне о планах поступить в Музыкальное училище имени Гнесиных. Я была очень удивлена его решением, переживала, что оно импульсивное, что не успеет подготовиться. Тем не менее, Костя усердно занимался и сейчас уже является студентом музыкального училища. Я горжусь его целеустремленностью и рада, что мне удалось привить ему любовь к музыке. Как мама я поддержала бы любой его выбор. Главное, чтобы он вырос хорошим человеком. Я считаю, что залогом успеха в жизни и в профессии являются доброта, честность и трудолюбие.
О чемпионате «Абилимпикс»
Выдающимся международным профориентационным проектом является «Абилимпикс». Это чемпионат, где люди с ограниченными возможностями здоровья, начиная с 14 лет, соревнуются в профессиональном мастерстве. «Абилимпикс» помогает его участникам показать себя, обменяться опытом и контактами с другими специалистами, трудоустроиться. В чемпионате множество конкурсных компетенций, и я очень рада, что в этом году Центр социальной интеграции выступил инициатором ввода новой творческой компетенции «Исполнительское мастерство» (вокал) в Московском чемпионате. Я как музыкант могу сказать, что вокальное исполнение — это комплексный процесс, требующий физических сил, владения разными техниками, осознанности. Я рада, что благодаря чемпионату у музыкально одаренных людей появится еще больше возможностей для реализации.
Сегодня я поделилась с вами моими мыслями о профессиональной реализации, надеюсь на встречу с вами, дорогие читатели, в следующих выпусках колонки «Сегодня о…»