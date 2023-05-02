Диана Гурцкая: «Любимое дело нужно человеку, как воздух»

У меня перед глазами пример сына Кости. Когда он был маленьким, то занимался теннисом, плаванием, музыкой, танцами, языками. Конечно, как и любому ребенку, тем более, мальчику, ему не всегда хотелось посещать все эти уроки, тренировки, да еще и дома потом заниматься. Однако, я понимала, что чем больше ребенок попробует, тем более развитым вырастет и тем четче сформирует понимание того, чем хотел бы заниматься в будущем. Полтора года назад Костя совершенно неожиданно сообщил мне о планах поступить в Музыкальное училище имени Гнесиных. Я была очень удивлена его решением, переживала, что оно импульсивное, что не успеет подготовиться. Тем не менее, Костя усердно занимался и сейчас уже является студентом музыкального училища. Я горжусь его целеустремленностью и рада, что мне удалось привить ему любовь к музыке. Как мама я поддержала бы любой его выбор. Главное, чтобы он вырос хорошим человеком. Я считаю, что залогом успеха в жизни и в профессии являются доброта, честность и трудолюбие.