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ФАН публикует фото последствий штормового ветра в переулке Крылова в центре Петербурга

Происшествия
ФАН публикует фото последствий штормового ветра в переулке Крылова в центре Петербурга

Сильный ветер повалил водосточную трубу на автомобили в переулке Крылова в центре Санкт-Петербурга. ФАН публикует фото с места происшествия.

Инцидент случился по адресу: переулок Крылова, 2. У здания 1847 года постройки, выполненного в архитектурном стиле классицизм, обрушился водосток. Труба при падении задела автомобили, припаркованные неподалеку.

Согласно снимку, металлическая конструкция развалилась на четыре части. Легковушки, стоящие на проезжей части рядом, получили незначительные повреждения.

ФАН публикует фото последствий штормового ветра в переулке Крылова в центре Петербурга

Ранее «желтый» уровень погодной опасности был объявлен из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Синоптики призвали проявить особую осторожность и отказаться от поездок на личном транспорте.
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