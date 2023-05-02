Ученые из Университета Южной Флориды выяснили, чем питаются микробы подледного озера Мерсер в Антарктиде

Населяющие подводное озеро Мерсер в Антарктиде микроорганизмы живут без солнечного света, тепла и горячих источников. Подобные условия заинтересовали ученых из Университета Южной Флориды, которые решили определить, чем же питается местная фауна.
Глубина озера составляет около километра. Специалисты пробурили ледяную корку с помощью горячей воды и извлекли оттуда почти двухметровый керн. Радиоуглеродный анализ помог определить, откуда в изолированном пространстве появился углерод — основной «строительный материал» живых организмов.
Оказалось, что он попал туда еще шесть тыс. лет назад, когда водоем сообщался с океаном. Открытие также помогло установить, что резервуар не был скрыт подо льдом сотни тысяч лет, как считалось ранее, пишет Planet Today.
Площадь антарктического морского льда на февраль 2023 года составила около 1,8 миллиона квадратных километров. Это самый низкий показатель с 1979 года, ранее сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ.