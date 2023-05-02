Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны

Секретарь СБ отмечает, что над созданием псевдонаучных теорий работают целые институты в Соединенных Штатах Америки и Европе. По его словам, в настоящее время несколько американских фондов активно знакомят элиту Вашингтона со своими научными материалами о планах по расколу России.