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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны

Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад целенаправленно пытается психологически давить на россиян, вызвать деморализацию наших граждан и заставить чувствовать неполноценность. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

По мнению Патрушева, западные страны хотят разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, навязывая неестественные для граждан нововведения. К ним он отнес множество гендеров и исторический ревизионизм.

Секретарь СБ отмечает, что над созданием псевдонаучных теорий работают целые институты в Соединенных Штатах Америки и Европе. По его словам, в настоящее время несколько американских фондов активно знакомят элиту Вашингтона со своими научными материалами о планах по расколу России.

Противники России злоупотребляют добротой нашей страны, считает госдеятель.

«Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу», – заключил Патрушев.

Ранее американист Дробницкий заявил, что приход либеральной диктатуры в Европу закончится катастрофой.
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