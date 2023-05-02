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Депутаты Украины официально задокументировали термин «рашизм»

Политика
Депутаты Украины официально задокументировали термин «рашизм»

Верховная рада Украины признала термин «рашизм». Депутаты назвали его государственной идеологией Российской Федерации.

По данным местных СМИ, парламентарии также перечислили основные признаки, указывающие на наличие этого мировоззрения. Так, ему характерен милитаризм, культ силы и самовозвеличивание России.

Стоит отметить, что за инициативу проголосовали более 200 парламентариев. Авторами выступили в том числе и депутаты правящей партии «Слуга народа». После утверждения закон планируется передать в ООН. Его получат и другие международные организации.

Ранее президент страны Владимир Зеленский внес новый законопроект. Он предложил увеличить сроки военного положения и мобилизации.
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