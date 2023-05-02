Художник Никас Сафронов — о смерти Валентина Юдашкина, главных качествах модельера и его миссии

В 1990-е годы мир был в своеобразном потрясении. Тогда весь суррогат шел с Запада. Это было недорого. Все носили всякую бредятину: рваные джинсы и так далее. Настоящий стиль понимало не так много людей. Я поддерживал Юдашкина. Это был человек невероятно творческий, неиссякаемый источник энергии. В то же время он был деловым. У него был свой центр, он проделывал хорошие проекты в разных дизайнерских программах. Его приглашали на различные важные встречи, где обсуждалось, как жить и что носить в России. Ему доверяли и любили. Любовь была обоснованной и взаимной. Он любил и своих моделей. Никогда не грубил: очень маленький, уютный, скромный, без каких-то ярких черт в духе «Я гений!». Хороший человек. Он был и моим соседом по улице, и по галерее. На нашей улице всегда было удивительное скопление великих мастеров.