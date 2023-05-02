Соревнования скакунов древнейшей породы прошли в Туркменистане

В Туркменистане громко отметили национальный праздник — День ахалтекинского скакуна. Главные торжества прошли в столичном конноспортивном комплексе. В них принял участие президент Сердар Бердымухамедов.
Главным событием праздника стали, конечно, скачки. Десятки скакунов приняли участие в семи забегах на различные дистанции. Жокеи сразились за главную награду — Кубок президента, а также сертификат на 100 тысяч манатов — почти 5 миллионов рублей.
Преодолев дистанцию в 1600 метров, победителями финального, седьмого забега стали Бегенчмурад Агамырадов и его скакун по кличке Новруз.
«Не могу передать словами ту гордость, которую я испытываю, держа этот кубок в своих руках. Я очень долго готовился к этим состязаниям, и результат превзошел все ожидания. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Герою-Аркадагу и уважаемому президенту за условия, созданные для коневодов страны», — поделился мужчина.
На празднике также выбрали обладателя титула самого красивого скакуна года. Частный коневод Меремухаммет Тачмухаммедов рассказал, что для выведения красивого жеребца необходимо правильно выбрать породы для скрещивания, а также уделить особое внимание рациону беременной кобылы.
День туркменского скакуна традиционно проводится в республике с 1992 года в последнее воскресенье апреля. Праздник посвящен одной из древнейших культурных пород Туркменистана — ахалтекинской лошади.