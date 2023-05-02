Суд приговорил фигурантов дела о подделке использованных убийцами Дугиной документов к 3,5 годам колонии

Двух фигурантов дела о подделке документов, использованных убийцами журналистки и философа Дарьи Дугиной, приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Соответствующее решение принял Пролетарский районный суд Тулы.
Речь идет о правонарушении, совершенном Александром Сучковым и Андреем Кузнецовым. По версии следствия, они подделали свидетельства о регистрации автомобиля, на котором возможные организаторы убийства Дугиной покинули территорию России.
Открытие памятной доски, посвященной Дарье Дугиной, ранее состоялось в Мелитополе. Помимо этого, на стене здания появился мурал с изображением журналистки. Мемориалы разместили на здании местного университета.