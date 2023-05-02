Коронация Карла III может стать самой скандальной в истории

Принц Чарльз официально станет королем Карлом III 6 мая. Однако пышные торжества могут превратиться в катастрофу, передает сетевое издание «Вечерний курьер». В первую очередь, жителей Туманного Альбиона волнует, будут ли присутствовать на церемонии опальные герцог и герцогиня Сассекские — Гарри и Меган. Сначала они согласились приехать на праздник, но только в случае, если им разрешат пройти на балкон Букингемского дворца. В этом им было отказано, так как они не являются членами королевской семьи.