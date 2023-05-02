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Коронация Карла III может стать самой скандальной в истории

Общество
Коронация Карла III может стать самой скандальной в истории

Вокруг предстоящей церемонии коронации британского принца Чарльза постоянно вспыхивают скандалы. Похоже, восхождение на трон нового монарха Карла III будет очень непростым.

Принц Чарльз официально станет королем Карлом III 6 мая. Однако пышные торжества могут превратиться в катастрофу, передает сетевое издание «Вечерний курьер». В первую очередь, жителей Туманного Альбиона волнует, будут ли присутствовать на церемонии опальные герцог и герцогиня Сассекские — Гарри и Меган. Сначала они согласились приехать на праздник, но только в случае, если им разрешат пройти на балкон Букингемского дворца. В этом им было отказано, так как они не являются членами королевской семьи.

Позже выяснилось, что на торжества явится только Гарри, а Меган останется дома с детьми. Считается, что Чарльз уговорил сына приехать, чтобы не усугублять конфликт. Возможно, Гарри и сам не прочь восстановить отношения с родственниками.

Кроме того, предстоящая церемония будет проигнорирована американским президентом и многими поп-звездами. От предложения выступить на коронации отказались Адель, Элтон Джон, Робби Уильямс, Гарри Стайлз. Америку будет представлять только первая леди Джилл Байден.
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