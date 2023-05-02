Турция построила крупнейшую в Европе солнечную электростанцию

Проект реализован при поддержке Великобритании.
Крупнейшая в Европе солнечная электростанция откроется в турецкой провинции Конья 5 мая.
Объект «Карапынар» имеет мощность 1350 МВт и располагается на площади около 20 миллионов квадратных метров. СЭС возведена примерно за 3,5 года.
За счет данной станции общая выработка солнечной энергии в республике вырастет на 20%. Она состоит из 3 256 038 солнечных панелей.
Стоимость проекта составила миллиард долларов. Примечательно, что активную помощь оказало британское правительство по линии экспортно-кредитного агентства UKEF.
Всего же в структуре энергетики Турции «Карапынар» будет производить 1% от всего потребляемого электричества в стране и удовлетворит потребности примерно двух миллионов человек. Ожидается, что за счет этой станции объем вредных выбросов в окружающую среду сократится на два миллиона тонн.