Турция построила крупнейшую в Европе солнечную электростанцию

Всего же в структуре энергетики Турции «Карапынар» будет производить 1% от всего потребляемого электричества в стране и удовлетворит потребности примерно двух миллионов человек. Ожидается, что за счет этой станции объем вредных выбросов в окружающую среду сократится на два миллиона тонн.