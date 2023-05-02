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Турция построила крупнейшую в Европе солнечную электростанцию

Весь мир
Турция построила крупнейшую в Европе солнечную электростанцию

Проект реализован при поддержке Великобритании.

Крупнейшая в Европе солнечная электростанция откроется в турецкой провинции Конья 5 мая.

Объект «Карапынар» имеет мощность 1350 МВт и располагается на площади около 20 миллионов квадратных метров. СЭС возведена примерно за 3,5 года.

За счет данной станции общая выработка солнечной энергии в республике вырастет на 20%. Она состоит из 3 256 038 солнечных панелей.

Стоимость проекта составила миллиард долларов. Примечательно, что активную помощь оказало британское правительство по линии экспортно-кредитного агентства UKEF.

Всего же в структуре энергетики Турции «Карапынар» будет производить 1% от всего потребляемого электричества в стране и удовлетворит потребности примерно двух миллионов человек. Ожидается, что за счет этой станции объем вредных выбросов в окружающую среду сократится на два миллиона тонн.
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