Судан призвал прекратить внешнее вмешательство в дела страны и выслать миссию ООН

По словам Абдель-Баки, все региональные группы и комитеты полностью исключают сценарий гражданской войны, продвигаемый трехсторонней комиссией и посланником Организации Объединенных Наций. Он также призвал ВС республики и Силы быстрого реагирования прекратить вооруженные столкновения и объединиться, чтобы изгнать тех, кто стремится уничтожить Судан.