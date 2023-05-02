Судан призвал прекратить внешнее вмешательство в дела страны и выслать миссию ООН

Хартум, 2 мая. Судан заявил о намерении выслать посланника ООН Фолькера Пертеса за разжигание гражданской войны в стране, пишут арабские СМИ.
Глава Национальной инициативы Хусейн Абдель-Баки выразил опасения большинства региональных организаций по поводу распространения боевых действий на остальные штаты восточноафриканского государства. Революционные силы, комитеты безопасности и военные комитеты во многих регионах республики также обвинили миссию ООН в подстрекательстве к мятежу, что привело к разрушению единства в государстве.
«Мы, революционные и народные организации и силы, критикуем трехстороннюю комиссию под предводительством посланника ООН Фолькера Пертеса за классификацию ситуации в Судане как зоны вооруженного конфликта. Это привело к эвакуации и предоставлению убежища тысячам суданских граждан внутри и за пределами страны, а также к разрушению инфраструктуры в Хартуме», — добавил он.
По словам Абдель-Баки, все региональные группы и комитеты полностью исключают сценарий гражданской войны, продвигаемый трехсторонней комиссией и посланником Организации Объединенных Наций. Он также призвал ВС республики и Силы быстрого реагирования прекратить вооруженные столкновения и объединиться, чтобы изгнать тех, кто стремится уничтожить Судан.
«Посланник ООН Фолькер Пертес — это тот, кто разрушил Ирак, Ливию и Сирию, и теперь он хочет разжечь гражданскую войну в нашем государстве, что требует от нас немедленного вмешательства, чтобы сохранить единство государства и установить правила социального мира по всей стране», — добавил он.
Ранее стало известно, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет экстренное заседание для обсуждения ситуации в Судане.