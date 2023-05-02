Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Раскольническая ПЦУ намерена перенести празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Общество
Раскольническая ПЦУ намерена перенести празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) планирует принять календарную реформы в мае. Об этом сообщил изданию «Страна.ua» глава структуры Епифаний.

Реформа предусматривает перенос празднования Рождества Христова с традиционного для православных христиан 7 января на принятую в католицизме дату — 25 декабря.

Епифаний указал, что продумывание календарной реформы и соответствующие шаги ПЦУ начали предпринимать давно. По его словам, шаги предпринимались постепенно, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения.

«В мае на Архиерейском Соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу», — заявил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что происходящие вокруг Киево-Печерской лавры, являются ничем иным, как рейдерскими атаками ПЦУ.
ПЦУ рожество календарная реформа
Военкоры ФАН