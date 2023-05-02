Раскольническая ПЦУ намерена перенести празднование Рождества на Украине на 25 декабря

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) планирует принять календарную реформы в мае. Об этом сообщил изданию «Страна.ua» глава структуры Епифаний.
Реформа предусматривает перенос празднования Рождества Христова с традиционного для православных христиан 7 января на принятую в католицизме дату — 25 декабря.
Епифаний указал, что продумывание календарной реформы и соответствующие шаги ПЦУ начали предпринимать давно. По его словам, шаги предпринимались постепенно, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения.
«В мае на Архиерейском Соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу», — заявил он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что происходящие вокруг Киево-Печерской лавры, являются ничем иным, как рейдерскими атаками ПЦУ.