В первом квартале 2023 года турпоток внутри России вырос на 19%

В Минэкономразвития РФ сообщили, что в первом квартале текущего года туристический поток внутри России увеличился на 19%.
По данным ведомства, рост показателя продолжается. По итогам первого квартала почти на 20% увеличилось количество постояльцев, останавливающихся в отелях, в сравнении с аналогичным показателем 2022 года. Кроме того, министерство отметило рост турпоездок иностранных граждан на 13%.
Ранее сообщалось, что министр экономического развития РФ Максим Решетников прогнозирует рост экономики на 1,2% в 2023 году. Об этом он сообщил на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.