В первом квартале 2023 года турпоток внутри России вырос на 19%

По данным ведомства, рост показателя продолжается. По итогам первого квартала почти на 20% увеличилось количество постояльцев, останавливающихся в отелях, в сравнении с аналогичным показателем 2022 года. Кроме того, министерство отметило рост турпоездок иностранных граждан на 13%.