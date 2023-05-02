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В первом квартале 2023 года турпоток внутри России вырос на 19%

Общество
В первом квартале 2023 года турпоток внутри России вырос на 19%

В Минэкономразвития РФ сообщили, что в первом квартале текущего года туристический поток внутри России увеличился на 19%.

По данным ведомства, рост показателя продолжается. По итогам первого квартала почти на 20% увеличилось количество постояльцев, останавливающихся в отелях, в сравнении с аналогичным показателем 2022 года. Кроме того, министерство отметило рост турпоездок иностранных граждан на 13%.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития РФ Максим Решетников прогнозирует рост экономики на 1,2% в 2023 году. Об этом он сообщил на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.
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