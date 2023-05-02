Российские ученые нашли способ выращивать человеческие клетки на основе белка кальмаров

В проекте приняли участие сотрудники Балтийского федерального университета имени Имманулила Канта и Воронежского государственного университета. При этом стало известно, что, помимо всего прочего, новую технологию можно будет использовать для создания человеческих клеток и проведения микро-хирургических операций.