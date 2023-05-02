Российские ученые нашли способ выращивать человеческие клетки на основе белка кальмаров

Российские ученые разработали гибкий и прочный каркас, предназначенный для выращивания клеток на основе выделенного из кальмаров белка-коллагена. Подробностями поделилось издание «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство образования и науки страны.
В проекте приняли участие сотрудники Балтийского федерального университета имени Имманулила Канта и Воронежского государственного университета. При этом стало известно, что, помимо всего прочего, новую технологию можно будет использовать для создания человеческих клеток и проведения микро-хирургических операций.
Согласно публикации, в медицине коллаген применяют для ускорения роста и разделения тканей. Однако специалисты предложили заменить искусственно получаемое вещество на естественный и нетоксичный белок, который выделяют из кальмара Dosidicus gigas.
По данным ведомства, выживаемость выращенных таким образом клеток в среднем составляет 90%. В то же время сама технология является достаточно простой в использовании, подчеркнул представитель БФУ Евгений Чупахин.
«Эксперименты показали, что предложенный нами материал имеет высокую прочность и эластичность. Он биосовместим, нетоксичен, а также способствует росту, делению и миграции эмбриональных клеток человека», — добавил он.
Кальмаров добывают в огромных количествах, однако их мантию не употребляют в пищу. Именно поэтому выбор ученых пал на данного представителя фауны.
Ранее стало известно о создании в России специальной нейросети, способной отслеживать прирост мяса у крупного и мелкого рогатого скота. Методика основана на бесконтактном взвешивании животных.