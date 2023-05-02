Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Даванков на фоне ухода Tinder заявил о необходимости создания проекта по борьбе с одиночеством

Общество
Депутат Даванков на фоне ухода Tinder заявил о необходимости создания проекта по борьбе с одиночеством

Член думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил закрепить проект по борьбе с одиночеством на законодательном уровне. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Ранее издание KP.RU сообщало, что сервис знакомств Tinder официально покидает Россию. Даванков отметил, что уход сервиса станет небольшой потерей для россиян.

Депутат заявил, что в России предостаточно развлекательных сервисов. Однако он указал, что в стране давно требуется федеральный проект по борьбе с одиночеством.

Член Госдумы сослался на данные социального опроса, по которому в России около 60 миллионов человек ощущают себя одинокими. По его мнению, с этим связаны демографические проблемы.
уход компаний из россии владислав даванков tinder
Военкоры ФАН