Депутат Даванков на фоне ухода Tinder заявил о необходимости создания проекта по борьбе с одиночеством

Член думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил закрепить проект по борьбе с одиночеством на законодательном уровне. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Ранее издание KP.RU сообщало, что сервис знакомств Tinder официально покидает Россию. Даванков отметил, что уход сервиса станет небольшой потерей для россиян.
Депутат заявил, что в России предостаточно развлекательных сервисов. Однако он указал, что в стране давно требуется федеральный проект по борьбе с одиночеством.
Член Госдумы сослался на данные социального опроса, по которому в России около 60 миллионов человек ощущают себя одинокими. По его мнению, с этим связаны демографические проблемы.