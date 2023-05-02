«Покажут сразу на четырех телеканалах»: 9 мая состоится премьера фильма «Нюрнберг»

9 мая сразу после Парада Победы, который начнется в 10:00, телеканалы «Газпром-Медиа Холдинга» – ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятница!» — покажут остросюжетную историческую драму «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева.
Фильм основан на романе Александра Звягинцева «На веки вечные» и рассказывает историю, произошедшую во время Нюрнбергского процесса в 1945 году. Это масштабный игровой полнометражный фильм о «суде народов», перед которым предстали бывшие руководители Третьего Рейха. «Нюрнберг» станет доступен широкой аудитории по всей России.
Главный герой «Нюрнберга» – капитан Игорь Волгин (актер Театра Ермоловой Сергей Кемпо), который прошел войну и после ее окончания остался в Берлине работать в комендатуре. У Игоря есть брат, которому он пишет безответные письма. Надежда увидеться с родным человеком появляется у Волгина, когда его отправляют переводчиком в Нюрнберг, где должен состояться процесс века – суд над нацистами, обвиненными международным военным трибуналом в преступлениях против человечества. Волгин будет лично наблюдать за судом, а параллельно искать в Нюрнберге брата. В этом ему вызовется помогать угнанная в немецкий плен советская девушка Лена (Любовь Аксенова). Блуждая по разрушенному войной городу, в который съехались корреспонденты, переводчики и юристы со всего мира, Волгин столкнется и с тайной сетью немецких шпионов, чья цель – разрушить обвинения СССР на процессе.
Режиссер и сценарист фильма – Николай Лебедев, автор суперпопулярных фильмов «Легенда №17», «Экипаж», «Звезда» и др. Музыку к «Нюрнбергу» написал легендарный композитор Эдуард Артемьев, и работа над музыкальным оформлением этой картины стала одной из последних в его жизни. А оператором фильма, география съемок которого простиралась от стен Московского Кремля до Чехии, стал Ирек Хартович, работавший над фильмом Стивена Спилберга «Искусственный разум».
Актерский состав фильма также международный: вместе с Сергеем Кемпо, Любовью Аксеновой, Сергеем Безруковым, Евгением Мироновым, Алексеем Бардуковым и Игорем Петренко в «Нюрнберге» снялись актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.
Актриса Любовь Аксенова поделилась впечатлениями о съемках в кинокартине.
«Я давно хотела поработать с Николаем Лебедевым, он большой мастер, невероятно включен в процесс, круто работает со своей командой и внимательно относится ко всем и всему на площадке. Проект мне понравился тем, что, с одной стороны, это блокбастер о главном судебном процессе XX века и абсолютный момент торжества добра над злом. А с другой — это кино показывает еще и камерную историю о людях, жизни которых искалечила война», — рассказала Аксенова.
Актер Вольфганг Черни рассказал, что относится с большим уважением к режиссеру фильма Николаю Лебедеву.
«Съемки в фильме «Нюрнберг» – это особенный опыт. Конечно, для меня это была непростая роль, но я полностью доверился нашему режиссеру Николаю Лебедеву, и сделал это с удовольствием. Для меня он как хирург: на площадке всегда очень точечно работает с каждым актером, подбирает необходимые инструменты, чтобы выдать лучший результат. На съемках у нас сложилась по-настоящему семейная атмосфера, каждый отдавался процессу на 100 процентов. Мы очень старались сделать глубокое и сильное кино, и мы очень надеемся, что наш фильм обязательно найдет отклик в сердцах зрителей», — отметил Лебедев.
Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» обогнал «Форсаж 9» и «Джона Уика 4» по продажам в дебютный уик-энд.