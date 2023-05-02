«Покажут сразу на четырех телеканалах»: 9 мая состоится премьера фильма «Нюрнберг»

Главный герой «Нюрнберга» – капитан Игорь Волгин (актер Театра Ермоловой Сергей Кемпо), который прошел войну и после ее окончания остался в Берлине работать в комендатуре. У Игоря есть брат, которому он пишет безответные письма. Надежда увидеться с родным человеком появляется у Волгина, когда его отправляют переводчиком в Нюрнберг, где должен состояться процесс века – суд над нацистами, обвиненными международным военным трибуналом в преступлениях против человечества. Волгин будет лично наблюдать за судом, а параллельно искать в Нюрнберге брата. В этом ему вызовется помогать угнанная в немецкий плен советская девушка Лена (Любовь Аксенова). Блуждая по разрушенному войной городу, в который съехались корреспонденты, переводчики и юристы со всего мира, Волгин столкнется и с тайной сетью немецких шпионов, чья цель – разрушить обвинения СССР на процессе.