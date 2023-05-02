Начальник штаба ВС США Милли: конфликт на Украине не завершится в 2023 году

Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, так как власти страны не смогут за это время реализовать свои политические цели. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью изданию Foreign Affairs.
Начштаба подчеркнул, что вооруженный конфликт всегда является средством достижения политических целей с помощью военных средств. По мнению Милли, маловероятно, что Украина и Россия смогут достичь их в текущем году.
«Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей будет очень сложным, очень тяжелым. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году», — заявил он.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Соединенные Штаты Америки скоро прекратят поддержку Украины. Главными причинами он назвал финансовые проблемы Вашингтона и потерю среди граждан США интереса к поддержке Киева.