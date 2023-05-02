В Волгограде мужчина нанес более 20 ударов ножом бывшей сожительнице

Правоохранители Волгограда поймали предполагаемого убийцу местной жительницы. Своей сожительнице он мог нанести не менее 20 ударов ножом.
По данным пресс-службы местного СУ СКР, 60-летний мужчина хотел выяснить отношения с бывшей любимой женщиной. Когда дверь открылась, он нанес ей более 20 ранений. Медики спасти женщину не смогли. Россиянка умерла на месте.
Виновник скрылся, но полиция быстро нашла его. На данный момент следователи проводят все необходимые следственные действия, которые помогут закрепить доказательную базу.
Ранее родители из Ростова избили восьмимесячную дочь. Девочка скончалась от полученных травм. Мать и отец спрятали тело малыша и заявили в полицию о похищении ребенка. Однако профильные органы провели обыск и обнаружили труп. Теперь им грозит срок до 20 лет лишения свободы.