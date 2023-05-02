В Волгограде мужчина нанес более 20 ударов ножом бывшей сожительнице

Ранее родители из Ростова избили восьмимесячную дочь. Девочка скончалась от полученных травм. Мать и отец спрятали тело малыша и заявили в полицию о похищении ребенка. Однако профильные органы провели обыск и обнаружили труп. Теперь им грозит срок до 20 лет лишения свободы.