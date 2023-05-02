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В Москве дружеский визит к приятелю в комиссионный магазин закончился стрельбой

Происшествия
В Москве дружеский визит к приятелю в комиссионный магазин закончился стрельбой

Посетитель комиссионного магазина в Москве отстрелил ухо продавцу из самодельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 39-летний Игорь Носов пришел в магазин на Грузинском Валу, где работал его приятель. Во время беседы с сотрудником, он решил продемонстрировать сделанное собственными руками приспособление для отпугивания агрессивных животных. В процессе показа, оружие выстрелило и ранило продавца.

Второй работник комиссионки вызвал скорую и сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшего госпитализировали, а покупателя допросили и отпустили. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее в Амурской области во время игры ребенок застрелил друга из родительского ружья.
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