В Москве дружеский визит к приятелю в комиссионный магазин закончился стрельбой

По данным канала, 39-летний Игорь Носов пришел в магазин на Грузинском Валу, где работал его приятель. Во время беседы с сотрудником, он решил продемонстрировать сделанное собственными руками приспособление для отпугивания агрессивных животных. В процессе показа, оружие выстрелило и ранило продавца.